BOLZANO. Il Comune di Bolzano esprime "forte disappunto" per il mancato avvio dei lavori relativi al sottopasso tra via Trento e via Claudia Augusta da parte di Rfi, nonostante la chiusura del collegamento sia stata disposta e attuata da lunedì 13 luglio proprio per consentire l'avvio del cantiere nell'ambito degli interventi legati al nuovo passante ferroviario sotto il Virgolo.



Il sindaco Claudio Corrarati e l'assessora alla Mobilità Johanna Ramoser hanno inviato una formale lettera di contestazione a Rfi, trasmessa per conoscenza anche all'assessore provinciale alla Mobilità, chiedendo chiarimenti urgenti sulle ragioni del ritardo, un cronoprogramma aggiornato dell'intervento e l'immediato avvio delle attività di cantiere.



"La chiusura del sottopasso, sia al traffico veicolare, che alla mobilità ciclopedonale, era stata concordata e condivisa. Dal 13 luglio cittadini, residenti e utenti della mobilità sostenibile stanno affrontando importanti modifiche alla viabilità e significativi disagi, senza che ad oggi risulti avviata un'effettiva attività di cantiere", ribadisce il Comune in una nota.



"Abbiamo condiviso la chiusura del sottopasso perché necessaria per consentire l'esecuzione dei lavori - sottolinea il Sindaco Claudio Corrarati - Non è però accettabile che i cittadini debbano sopportare disagi così rilevanti senza che il cantiere sia effettivamente partito. Chiediamo quindi a Rfi un immediato chiarimento e il rispetto degli impegni assunti".



Il Comune chiede inoltre di chiarire le ragioni del ritardo, di trasmettere il nuovo cronoprogramma dei lavori e di procedere quanto prima con l'avvio del cantiere, evidenziando che, qualora i lavori non dovessero effettivamente iniziare al più presto, dovrà essere valutata almeno la riapertura del percorso ciclopedonale ed il suo mantenimento fruibile fino all'effettivo avvio del cantiere, così da evitare ulteriori disagi ai cittadini non giustificati dall'esecuzione delle opere.



"L'Amministrazione comunale è consapevole dell'importanza strategica del passante ferroviario e della necessità di realizzare questi interventi - aggiunge Ramoser - Proprio per questo abbiamo collaborato e predisposto quanto necessario per permettere l'avvio dei lavori. Ora però chiediamo che agli impegni assunti seguano fatti concreti e tempi certi". Il Comune di Bolzano resta in attesa di un tempestivo riscontro da parte di Rfi e dell'adozione delle misure necessarie per garantire il rispetto degli accordi e ridurre al minimo i disagi per la cittadinanza.