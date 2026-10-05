BOLZANO. Violenta aggressione nella notte nel pieno centro di Bolzano. L’episodio è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, in via Goethe, dove un giovane sarebbe stato aggredito e picchiato da tre persone.

Secondo le prime informazioni, l’aggressione si sarebbe verificata attorno alle 2.30. Il giovane si sarebbe trovato in strada quando è stato raggiunto dai tre aggressori, che avevano il volto coperto da cappucci. Dopo il pestaggio, il gruppo si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni del giovane aggredito né sulle motivazioni che avrebbero portato all’attacco. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.