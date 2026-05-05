“Youth in Action BZ”, a Bolzano contributi per progetti dei giovani
Presentata in municipio l’iniziativa del Comune che finanzia fino a cinque proposte ideate da under 26. I progetti dovranno riguardare inclusione, partecipazione e sostenibilità. Domande entro il 30 settembre
BOLZANO. Il Comune lancia “Youth in Action BZ”, iniziativa dedicata a sostenere la creatività e la partecipazione delle nuove generazioni. Il progetto, promosso dall’assessorato ai giovani, è stato presentato questa mattina in municipio con l’obiettivo di finanziare idee innovative capaci di avere ricadute concrete sulla comunità cittadina.
Il bando prevede il sostegno a un massimo di cinque progetti ideati e realizzati da giovani under 26, residenti o domiciliati in città. È possibile partecipare sia individualmente sia in gruppo informale, appoggiandosi a un’associazione o a un ente no profit iscritto all’albo comunale. Per ogni proposta selezionata è previsto un contributo fino a 2.000 euro, a fronte di un costo complessivo non superiore a 2.500 euro.
Tre gli ambiti principali individuati: benessere e inclusione sociale, con attenzione a salute mentale e pari opportunità; protagonismo giovanile, tra cultura e partecipazione attiva; sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. «Vogliamo mettere i giovani al centro come protagonisti della vita della città», ha spiegato l’assessore ai giovani, Claudio Della Ratta, sottolineando l’importanza di offrire strumenti concreti per trasformare le idee in progetti reali.
Nel corso della presentazione sono intervenuti anche Stefano Santoro e Manuel Mattion, che hanno illustrato modalità di partecipazione e supporto previsto per i candidati. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2026, mentre i progetti selezionati dovranno essere formalizzati entro il 31 ottobre e realizzati entro la fine dell’anno.