BRENNERO. È stato arrestato dalla Polizia di Stato un cittadino peruviano di ventisette anni trovato in possesso di un passaporto contraffatto. Il controllo è scattato nella mattinata di domenica 4 ottobre, durante le verifiche effettuate dal personale del Commissariato di pubblica sicurezza di Brennero sulle persone in ingresso in Italia.

Gli agenti hanno fermato il giovane a bordo del treno RJ proveniente da Monaco. Al momento del controllo, il ventisettenne ha esibito un passaporto peruviano che ha immediatamente attirato l'attenzione degli operatori per alcuni elementi ritenuti sospetti.

L'uomo è stato quindi accompagnato negli uffici del Commissariato, dove il documento è stato sottoposto a ulteriori accertamenti tecnici. Le verifiche hanno confermato i sospetti degli agenti: il passaporto è risultato contraffatto.

Di fronte all'evidenza, il giovane avrebbe ammesso di aver acquistato il documento in Portogallo per 500 euro, con l'obiettivo di poter entrare in Italia.

Al termine degli accertamenti e delle formalità previste, il cittadino peruviano è stato arrestato in flagranza per il reato di possesso di documenti falsi.