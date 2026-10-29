BRENNERO. La sentenza sul ricorso dell’Italia contro i blocchi austriaci al traffico al Brennero «dovrebbe arrivare a breve». Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini, intervenendo a Genova agli Stati generali della logistica del Nord-Ovest.

«Contro i blocchi al traffico al Brennero per la prima volta abbiamo fatto causa a un Paese dell’Unione Europea», ha ricordato Salvini. Il ministro ha richiamato il diritto alla libera circolazione di persone e merci, accusando l’Austria di utilizzare le tematiche ambientali per fare «concorrenza sleale agli altri Paesi».

Nel suo intervento, Salvini ha contestato le conseguenze delle limitazioni, che secondo il ministro provocano decine di chilometri di coda fino a Verona. «La qualità dell’aria non si ferma al confine, la CO2 non si ferma in Italia, ma arriva anche in Tirolo», ha affermato.

Il ministro ha quindi collegato il superamento delle restrizioni alla realizzazione del tunnel di base del Brennero, indicando un avanzamento degli scavi del 96%. L’opera, ha sostenuto Salvini, «ci permetterà di bypassare i capricci degli amici austriaci che ogni tanto chiudono il valico nel nome della qualità dell’aria in Tirolo».