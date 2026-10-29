BRESSANONE. Nei giorni scorsi, gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Polizia di Bressanone hanno effettuato tre distinti interventi, conclusi con la denuncia all’Autorità Giudiziaria di altrettanti cittadini stranieri.



Nel primo caso, un cittadino marocchino di 24 anni è stato trovato in possesso di 14 compresse di psicofarmaci, senza prescrizione medica, ed è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.



Nel secondo intervento, un cittadino algerino di 37 anni è stato sorpreso mentre tentava di occultare un coltello e della cocaina. L’uomo, trovato anche in possesso di psicofarmaci e di una tessera sanitaria intestata a terzi, è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.



Infine, a seguito di una segnalazione per una lite, gli Agenti hanno rintracciato un cittadino afghano di 32 anni trovato in possesso di un coltello da cucina lungo 30 centimetri, nascosto nella manica della giacca. L’individuo è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e segnalato per la posizione irregolare sul territorio nazionale.