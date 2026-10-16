SAN PIETRO MEZZOMONTE. Un'automobile si è ribaltata oggi, venerdì 16 ottobre, nella zona della fermata dell'autobus per la Val di Funes. Nell'incidente, avvenuto intorno alle 12.20, è rimasta ferita una donna altoatesina di 61 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Chiusa, che hanno prestato le prime cure alla donna, rimasta ferita in modo non grave ma di media gravità. Dopo la stabilizzazione, la 61enne è stata trasportata all'ospedale di Bressanone.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato anche il medico d'urgenza di Bressanone, i vigili del fuoco volontari di San Pietro Mezzomonte e la polizia locale di Chiusa. Non sono state precisate le cause del ribaltamento.