BRENNERO. Due persone sono rimaste intossicate dal fumo dell'incendio che domenica sera ha avvolto il maso Tschötter a Fleres, nel Comune di Brennero. Assistite dal personale della Croce Bianca e trasportate all'ospedale di Vipiteno, le loro condizioni non sono gravi. L'allarme è scattato poco dopo le 20, quando le fiamme si sono sviluppate sul tetto dell'edificio residenziale, richiamando sul posto un imponente dispositivo di soccorso con i Vigili del fuoco volontari di Fleres e Colle Isarco. Con il propagarsi del rogo sotto la copertura del tetto, il livello di allarme è stato elevato da 2 a 3 e sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco volontari di Vipiteno con autoscala e mezzi di supporto.



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