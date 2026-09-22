BRESSANONE. Grossi rami e parti di alberi sono caduti sulla strada provinciale che da Bressanone porta in direzione di Luson, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e la completa chiusura della carreggiata.

L’allarme è scattato ieri sera, lunedì 21 settembre, intorno alle 20.30. I Vigili del Fuoco di Bressanone sono stati chiamati dopo che il materiale caduto aveva invaso la sede stradale, impedendo il normale transito dei veicoli.

In collaborazione con il Servizio Strade Provinciale, i pompieri hanno provveduto a tagliare e rimuovere i tronchi e i grossi rami finiti sull’asfalto. Sono state inoltre eliminate alcune parti di alberi rimaste pericolanti, che rischiavano di staccarsi e precipitare a loro volta sulla carreggiata.

Per consentire le operazioni in sicurezza, la provinciale è rimasta completamente chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e agli operatori del Servizio Strade, sono intervenuti anche i carabinieri.