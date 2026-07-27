BRESSANONE. Il progetto di ampliamento della videosorveglianza comunale da 3,4 milioni di euro è entrato a Bressanone nella fase operativa. Dopo ritardi dovuti a ricorsi e contrattempi legati alla gara d'appalto, sono iniziati gli interventi tecnici preliminari. Per il momento, nessuna nuova telecamera è in funzione: si sta lavorando sull'infrastruttura che dovrà sostenere il nuovo sistema.

Il nuovo piano prevede l'installazione di circa 100 telecamere aggiuntive nei punti più sensibili della città e delle frazioni, con l'obiettivo di prevenire vandalismi e rafforzare la sicurezza. Saranno inoltre installati una decina di dispositivi per il controllo degli accessi e delle uscite dalla città, dotati di sistemi di lettura automatica delle targhe in grado di segnalare in tempo reale alle forze dell'ordine eventuali veicoli rubati o sospetti. Il progetto comprende anche sei varchi elettronici per il controllo della zona a traffico limitato del centro storico, che consentiranno di verificare automaticamente il possesso delle autorizzazioni e sanzionare gli accessi non consentiti.

«Sono in corso i primi controlli e il passaggio dei cavi, per verificare eventuali criticità prima dell'installazione - spiega il funzionario della Polizia locale di Bressanone Giuseppe Lombardi - I tecnici stanno predisponendo i collegamenti e le antenne dei ponti radio necessari per il funzionamento della rete. Una parte delle attività verrà sospesa ad agosto per poi riprendere a settembre, quando dovrebbe iniziare il montaggio delle apparecchiature. Qualche telecamera di prova è stata fissata, ma senza essere attivata. Mancano infatti i server e gli altri componenti indispensabili al funzionamento del sistema. Si tratta di installazioni temporanee - continua Lombardi - effettuate anche per verificare l'impatto estetico, soprattutto nel centro storico, dove saranno previsti dispositivi con colori studiati per integrarsi meglio con gli edifici. Il progetto è partito, ma la nuova rete di videosorveglianza non è ancora operativa. Per qualche tempo le attività riguarderanno soprattutto le opere dietro le quinte».

L'intervento rappresenta uno dei più importanti investimenti degli ultimi anni nel settore della sicurezza urbana a Bressanone. Con un finanziamento di 3,44 milioni di euro, il progetto ha preso il via dopo la decisione definitiva del Consiglio di Stato. Il cronoprogramma dell'installazione della nuova rete di videosorveglianza ha previsto l'avvio dei cantieri durante l'estate e prevede il completamento dell'intervento entro giugno 2027. Il progetto non subirà modifiche rispetto a quanto approvato in fase di gara. Verrà realizzato integralmente, senza tagli o variazioni.

Attualmente il Comune di Bressanone dispone di 36 telecamere, delle quali 21 sono state recentemente ammodernate. La rete esistente, tuttavia, ha raggiunto i propri limiti tecnici e non consentiva ulteriori ampliamenti.