Bressanone, chiuso sette giorni il bar Eden: provvedimento del questore

BRESSANONE. Il questore di Bolzano Giuseppe Ferrari ha disposto la chiusura per sette giorni del bar Eden, in via Vittorio Veneto, a Bressanone. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).

La sospensione della licenza è stata emessa su proposta del dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza, dopo controlli specifici che avrebbero evidenziato come il locale fosse abitualmente frequentato da soggetti pluripregiudicati. Secondo quanto riferito, la presenza continuativa di queste persone avrebbe determinato una situazione ritenuta potenzialmente pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’articolo 100 del Tulps consente al questore di sospendere la licenza di un esercizio pubblico quando l’attività del locale favorisca la commissione di reati o possa compromettere la sicurezza dei cittadini. In questo caso, la misura è stata disposta per un periodo di sette giorni.

Il provvedimento viene presentato come un segnale di attenzione al territorio e di contrasto a fenomeni di illegalità. L’obiettivo, secondo la Questura, è rafforzare le condizioni di sicurezza e tutela della collettività attraverso interventi mirati nei confronti degli esercizi ritenuti a rischio.