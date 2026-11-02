BRESSANONE. Ventitré dosi di cocaina nascoste nei pressi di un muretto lungo la strada statale 12 e un uomo denunciato. È il bilancio dell’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Bressanone, che durante il fine settimana di Halloween hanno intensificato i controlli sul territorio e nelle aree di maggiore aggregazione della Valle Isarco.

L’episodio principale si è verificato intorno alle 20.20 lungo la SS12, una delle vie di accesso alla città. I militari della Stazione di Bressanone hanno fermato un’automobile e il conducente, un uomo di circa 40 anni, avrebbe manifestato nervosismo alla vista della pattuglia. Mentre cercava di richiamare l’attenzione dei Carabinieri su presunti fermi amministrativi del veicolo, avrebbe tentato di nascondere qualcosa nei pressi di un muretto, approfittando del buio.

La manovra è stata notata dai militari. Le successive perquisizioni personale, dell’auto e dell’area circostante hanno permesso di recuperare un astuccio con 23 dosi di cocaina, ritenute destinate allo spaccio. Per il conducente è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano.

L’attività di prevenzione ha interessato anche i principali punti della Valle Isarco e i luoghi di ritrovo. Nel corso delle operazioni i Carabinieri hanno effettuato 56 interventi e 32 posti di controllo stradali, identificando 140 persone e verificando 58 veicoli. Sono stati inoltre ispezionati 13 esercizi pubblici per accertare il rispetto delle norme di sicurezza e delle regole sulla somministrazione.