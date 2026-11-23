BRESSANONE. Controlli nelle zone più sensibili della città, verifiche negli esercizi commerciali e nelle strutture ricettive, con un'attenzione particolare al contrasto dello spaccio. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio «Alto Impatto», effettuato lo scorso fine settimana a Bressanone nell'ambito delle iniziative per rafforzare la sicurezza urbana.

All'operazione hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, con il supporto dell'unità cinofila antidroga, e Polizia municipale. I controlli hanno interessato parchi cittadini, attività commerciali e strutture ricettive, concentrandosi soprattutto nelle aree già segnalate dai cittadini.

Tra i risultati più rilevanti, il sequestro in via Roma di 10 grammi di hashish e 1,5 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi e pronti per essere spacciati.

Nel corso dell'attività è stato inoltre disposto il ritiro di un'arma regolarmente detenuta da un individuo, in applicazione dell'articolo 39 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Un altro intervento ha riguardato lo Station Center, nei pressi della stazione ferroviaria, già oggetto di segnalazioni per situazioni di degrado e presunte attività di spaccio. Qui le forze dell'ordine hanno rintracciato un cittadino straniero di 58 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale. Nei suoi confronti è stato eseguito un decreto di espulsione.

Il bilancio complessivo dell'operazione è di 48 persone controllate, di cui 23 cittadini stranieri, e sei esercizi commerciali sottoposti a verifica.