BRESSANONE. Dieci pattuglie in campo, 120 persone identificate e 45 veicoli controllati. È il bilancio del servizio straordinario condotto dai carabinieri della Compagnia di Bressanone nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre, nell'ambito del piano di rafforzamento dei controlli disposto dal Comando provinciale di Bolzano per il territorio altoatesino.

L'operazione si è svolta dalle 20 alle 4 del mattino, con verifiche concentrate sia nel centro storico sia nelle aree residenziali, oltre che nelle zone vicine ai locali della movida. L'obiettivo era prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio e la persona, rafforzando al contempo la sicurezza nelle aree maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne.

Nel corso del servizio sono stati predisposti 18 posti di controllo nei punti nevralgici della città. I militari hanno inoltre sottoposto a verifica otto esercizi pubblici, con particolare attenzione alla somministrazione di bevande alcoliche e alla tutela dei minori.

Durante i controlli, in via Laghetto, è intervenuto un episodio di tensione. Un ventenne italiano, in stato di alterazione alcolica, avrebbe aggredito fisicamente i carabinieri arrivati per sedare una lite che stava degenerando e che, secondo quanto riferito dall'Arma, rischiava di mettere in pericolo l'incolumità delle persone presenti.

L'attività rientra in un più ampio dispositivo di vigilanza predisposto per rispondere alle esigenze di sicurezza della cittadinanza. Secondo quanto comunicato dai carabinieri, il servizio ha consentito di ottenere un risultato positivo sul fronte della prevenzione: nella fascia oraria interessata dall'operazione non sono stati registrati reati consumati o denunciati. Un dato che l'Arma collega all'effetto deterrente della presenza capillare delle pattuglie sul territorio.

La necessità di intensificare i controlli, viene spiegato nella nota, è legata anche all'aumento registrato nell'ultimo periodo, in quella stessa fascia oraria e settimanale, dei reati contro il patrimonio e degli episodi che incidono sulla sicurezza pubblica.

Il servizio di Bressanone si inserisce quindi nella strategia di rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine in Alto Adige, con particolare attenzione ai luoghi della vita notturna e alle aree più frequentate. L'obiettivo è prevenire situazioni di rischio, contrastare i comportamenti illegali e garantire condizioni di maggiore sicurezza per residenti e frequentatori del centro cittadino.