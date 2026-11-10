BRESSANONE. Sono 2.215 gli accessi agli ambulatori per le piccole urgenze delle Case della Comunità di Bressanone e Chiusa nei sei mesi da aprile a settembre. Il bilancio delle prime due strutture altoatesine, aperte in primavera, è stato illustrato dall’assessore alla Salute Hubert Messner nella seduta straordinaria della giunta provinciale con i sindaci della Comunità comprensoriale Valle Isarco, il 10 novembre 2026.

A Bressanone gli accessi sono stati 1.658: l’ambulatorio della struttura di riferimento, definita Hub, è aperto sette giorni su sette, 24 ore su 24. A Chiusa ne sono stati registrati 557; la Casa della Comunità, denominata Spoke, è aperta durante il giorno dal lunedì al sabato. «I dati dimostrano che con le Case della Comunità siamo sulla strada giusta», afferma Messner.

Oltre alle piccole urgenze, entrambe le sedi offrono prelievi del sangue, assistenza infermieristica, dietetica e nutrizione clinica e diverse prestazioni specialistiche. L’obiettivo, spiega Messner, è integrare i servizi e renderli più accessibili alla comunità. «Non occorre andare all’ospedale per ogni trattamento. È decisivo che le persone vengano assistite al posto giusto e nel momento giusto», sottolinea l’assessore.

Le Case della Comunità di Bressanone e Chiusa affiancano il lavoro dei medici di medicina generale e degli ospedali, rafforzando la collaborazione tra professionisti sanitari, infermieri e altri servizi. Per Messner, rappresentano un passaggio verso un’assistenza territoriale moderna in Alto Adige, con prestazioni interconnesse e un decongestionamento dei pronto soccorso.