Bressanone, fermati con kit da scasso: tre denunciati

BRESSANONE. Controllo notturno e intervento mirato dei carabinieri nel centro cittadino, dove tre persone sono state fermate e denunciate mentre si aggiravano a bordo di un’auto con attrezzi da scasso. L’operazione è scattata in via Vittorio Veneto, nei pressi della rotatoria “Bauexpert”.

A destare sospetti è stata una Opel Adam con tre uomini a bordo, di età compresa tra i 24 e i 31 anni. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al controllo, accertando che tutti erano già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e sottoposti a misure di prevenzione.

La successiva perquisizione ha confermato i sospetti: all’interno del veicolo è stato trovato un kit da scasso composto da cacciaviti, martello, pinze e un trapano avvitatore. Strumenti di cui i tre non hanno saputo giustificare il possesso e che sono stati sequestrati.

I soggetti sono stati accompagnati in caserma con il supporto della polizia di Stato. Durante le operazioni, uno dei fermati, un 26enne domiciliato in provincia di Salerno, ha opposto resistenza agli operatori. Tutti sono stati denunciati per possesso ingiustificato di arnesi da scasso, mentre per il giovane è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Il comandante della Compagnia carabinieri di Bressanone, capitano Giuseppe Specchio, ha sottolineato: «L’intercettazione di questi soggetti in piena notte è il risultato di una proiezione esterna costante e mirata, fondamentale per prevenire furti in abitazione o in esercizi commerciali. Questa sinergia tra l’Arma e la polizia di Stato non è solo una procedura formale, ma un moltiplicatore di forza che garantisce una risposta ferma e coordinata contro chi vede il nostro territorio come meta per scorribande criminali».