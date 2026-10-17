BRESSANONE. Furti, minacce e aggressioni verbali, fino a episodi di violenza che coinvolgono i clienti. È il quadro raccontato dal titolare del bar Buffet della stazione ferroviaria di Bressanone Ding Xiaohe, che da circa dieci anni gestisce l'attività e che negli ultimi due ha visto peggiorare la situazione. Episodi documentati anche da video in mano ai carabinieri.

"L'ultimo episodio risale a pochi giorni fa, quando alcuni frequentatori extracomunitari che bivaccano in stazione hanno dato in escandescenze all'interno del locale, arrivando a coinvolgere anche alcuni clienti intervenuti per difendermi - spiega il titolare Ding, che teme anche per l'incolumità dei familiari che lo aiutano nella gestione del bar - Una situazione che alimenta la paura e rende sempre più difficile lavorare serenamente. Non è una questione di soldi, ma di salute, anche mentale. Le intimidazioni si sono ripetute più volte nel tempo, alimentando il timore che qualcuno possa passare dalle parole ai fatti. Il mio locale apre alle 6 e resta in funzione fino alle 21. È soprattutto nelle ore serali - continua Ding - che si concentrano gli episodi più problematici, quando gli uffici della Polizia ferroviaria sono chiusi e la sensazione di essere lasciato solo diventa più forte. Ma non mancano le tensioni al mattino, con persone che stazionano a lungo negli spazi della stazione e vengono poi a rubare bottiglie nel mio locale. Negli ultimi due anni la situazione è degenerata".

Da qui la richiesta di maggiori controlli, soprattutto nelle fasce orarie più critiche, per garantire sicurezza a chi lavora e a chi frequenta lo scalo ferroviario. Sulla vicenda interviene il capitano dei Carabinieri di Bressanone Giuseppe Specchio, che conferma di essere a conoscenza della situazione. "Abbiamo anche identificato informalmente il soggetto e ricevuto un video dell'ultimo episodio, ma il titolare finora non ha presentato denuncia. Comprendo le sue preoccupazioni - prosegue Specchio - ma quando si verificano fatti penalmente rilevanti è necessario venire in caserma e formalizzare la denuncia. Senza questo passaggio, diventa difficile intervenire. Non deve avere paura di eventuali ritorsioni: le forze dell'ordine sono qui per tutelare i cittadini. Ora abbiamo convinto il gestore a farsi avanti nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la prevenzione all'interno della stazione ferroviaria, la competenza è della Polizia ferroviaria; i Carabinieri intervengono quando sono segnalati reati o situazioni di emergenza. Se ci chiamano, interveniamo quanto prima come già accaduto più volte in passato".

Ding Xiaohe chiede che la situazione venga affrontata prima che si verifichino episodi più gravi. Perché, dopo anni trascorsi dietro il bancone, la preoccupazione non riguarda più solo i danni economici, ma la possibilità di subire un'aggressione o che la subiscano la sua famiglia o i clienti del bar.