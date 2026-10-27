BRESSANONE. Fermato per un normale controllo dai carabinieri, è emerso che doveva scontare una pena definitiva per reati legati agli stupefacenti. Un 24enne è stato arrestato a Bressanone nella tarda mattinata di ieri, lunedì 26 ottobre, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando provinciale dell'Arma di Bolzano.

I militari della Stazione di Bressanone stavano effettuando un pattugliamento finalizzato alla prevenzione dei reati quando hanno deciso di fermare il giovane per una verifica. Il suo atteggiamento ha indotto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti attraverso le banche dati delle forze di polizia.

Dalle verifiche è emerso che nei confronti del 24enne era stato recentemente ripristinato un ordine di carcerazione definitivo per l'espiazione di una pena residua relativa a violazioni della normativa sugli stupefacenti commesse negli anni precedenti. Il giovane è stato quindi accompagnato negli uffici della caserma per le formalità previste.

Successivamente i carabinieri hanno provveduto al trasferimento del giovane nella Casa circondariale di Bolzano, dove sconterà la pena. L'operazione rientra nel rafforzamento dei controlli disposto su tutto il territorio altoatesino. La Compagnia di Bressanone ha ribadito l'importanza della presenza capillare delle pattuglie, sia per prevenire i reati sia per garantire l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.