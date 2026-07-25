BRESSANONE. Il verde resiste, ma non senza fatica. Se il termometro continua a salire e le ondate di calore sono ormai una costante delle estati altoatesine, anche prati, alberi e giardini chiedono cure sempre più attente. A Bressanone, dove il patrimonio verde è parte integrante della qualità della vita, e all'Abbazia di Novacella, nel territorio comunale di Varna, custode di uno dei giardini storici più affascinanti dell'Alto Adige, la parola d'ordine è una sola: adattarsi. Senza sprechi, ma con lungimiranza.

L’acqua e il cambiamento climatico.

La buona notizia è che, almeno per ora, l'acqua non manca. Quella meno rassicurante è che il cambiamento climatico sta già riscrivendo il mestiere di chi si prende cura del paesaggio. «Le ondate di calore e i lunghi periodi di siccità rappresentano una sfida sempre più impegnativa - osserva l'assessore comunale all'ambiente, all'agricoltura e alle frazioni Peter Natter - In momenti come questi ci rendiamo conto di quanto sia prezioso ogni singolo albero: non offre soltanto ombra, ma contribuisce concretamente ad abbassare la temperatura della città».

Il Piano del Verde.

Per questo il Comune guarda già oltre l'emergenza. È in preparazione un “Piano del Verde”, destinato a diventare la bussola della gestione futura del patrimonio arboreo e dei parchi cittadini. L'obiettivo è trasformare Bressanone in una città più resiliente: più alberi, più superfici permeabili, più ombra e una migliore capacità di trattenere l'acqua piovana quando arriva.

«Il cambiamento climatico ci impone un nuovo modo di progettare gli spazi pubblici - sottolinea Natter - La sfida non riguarda soltanto l'amministrazione, ma coinvolge anche cittadini, associazioni e imprese».

Irrigazione lenta e alberi sotto osservazione.

Nel frattempo si lavora sul campo. O meglio, nei parchi. I nuovi alberi vengono dotati di appositi sacchi irriganti che rilasciano lentamente l'acqua direttamente alle radici, limitando le dispersioni. Gli interventi vengono calibrati quasi quotidianamente, con particolare attenzione alle giovani piante, le prime a soffrire quando il caldo si prolunga.

Dietro questa macchina silenziosa c'è il lavoro della Giardineria comunale, guidata da Peter Kerschbaumer, che coordina una squadra di dieci persone. Ed è proprio il capogiardiniere a raccontare il volto meno visibile di questa caldissima estate.

«Le ondate di calore ci stanno creando diversi problemi - spiega - L'irrigazione richiede molto più tempo rispetto al passato e le alte temperature provocano alterazioni nella crescita delle piante. Sugli alberi osserviamo necrosi ai margini delle foglie, mentre anche le siepi stanno soffrendo parecchio».

I numeri parlano da soli: aumenta inevitabilmente anche il consumo d'acqua necessario per mantenere in salute prati e aree verdi.

Scegliere le piante del futuro.

Ma la risposta non consiste soltanto nell'aprire di più i rubinetti. Il Comune sta cambiando anche il modo di progettare il verde urbano, privilegiando specie più resistenti alla siccità e alle temperature elevate.

Una scelta maturata grazie alla collaborazione con gli specialisti del Cen

tro di sperimentazione Laimburg. «Oggi non basta più che una pianta sia bella - osserva Natter - Deve essere anche capace di affrontare il clima che ci aspetta nei prossimi decenni».

Il giardino storico guarda ai sensori.

Se in città il caldo impone nuove strategie, all'Abbazia di Novacella il lavoro si gioca sul delicato equilibrio tra conservazione e innovazione. Qui due-tre giardinieri si occupano quotidianamente di oltre 3,25 ettari di aree verdi, compreso il celebre giardino storico, autentico gioiello botanico e meta molto amata dai visitatori.

La situazione, spiegano dall'Abbazia, è sotto controllo anche grazie alla buona disponibilità idrica che caratterizza il versante orientale dell'Alto Adige. Ma questo non significa abbassare la guardia. «Per noi un uso responsabile dell'acqua resta fondamentale», spiegano.

Il prato viene mantenuto volutamente basso per limitare l'evaporazione. L'irrigazione avviene ogni cinque giorni circa, rigorosamente nelle prime ore del mattino, quando il sole non disperde rapidamente l'acqua. Le aiuole vengono invece irrigate con impianti a goccia, molto più efficienti. A fare la differenza sono anche i sensori che misurano l'umidità del terreno. «Facciamo molta attenzione a dare alle piante solo la quantità d'acqua di cui hanno davvero bisogno, senza sprecarla», spiega il giardiniere Peter Tauber, aggiungendo: «Grazie agli strumenti tecnici moderni possiamo irrigare in modo molto preciso».

Anche la scelta delle specie vegetali segue ormai una logica diversa. Alcune, come i gerani, richiedono meno acqua e permettono una gestione più sostenibile. Tuttavia, nel giardino storico il criterio principale resta la tutela del patrimonio botanico, seguita insieme agli esperti del Centro di sperimentazione Laimburg.

Il verde come infrastruttura del futuro.

Il caldo di questi giorni racconta una verità ormai difficile da ignorare: il verde non è più solo un elemento decorativo. È un'infrastruttura climatica. Che si tratti dei viali e dei parchi cittadini di Bressanone o del giardino secolare di Novacella, alberi, prati e aiuole sono chiamati a svolgere una funzione sempre più preziosa: raffrescare, trattenere acqua, migliorare la qualità della vita. E dietro ogni foglia che continua a resistere al sole cocente c'è un lavoro quotidiano fatto di esperienza, tecnologia e scelte attente. Perché, nell'epoca del cambiamento climatico, anche annaffiare un giardino è diventato un esercizio di precisione.