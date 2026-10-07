BRESSANONE. Il nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, Matteo Kropp, è stato presentato oggi, 7 ottobre, al sindaco Andreas Jungmann e ai componenti della giunta comunale. Ad accompagnarlo nell’incontro in Municipio è stato il questore Giuseppe Ferrari.

Kropp ha sostituito il vicequestore Giorgio Azzaretto, che ha lasciato il servizio per il raggiungimento dei limiti di età. Il questore ha illustrato il percorso professionale del nuovo dirigente, formulando gli auguri per l’incarico.

Il sindaco Andreas Jungmann e gli assessori hanno dato il benvenuto al funzionario, confermando la disponibilità a proseguire e rafforzare la collaborazione tra il Comune e il Commissariato, con l’obiettivo condiviso di garantire la sicurezza del territorio e tutelare la collettività.

Matteo Kropp ha assicurato attenzione alle esigenze del territorio e piena collaborazione con le istituzioni locali, impegnandosi a svolgere l’incarico con dedizione, professionalità e spirito di servizio. L’incontro si è concluso con il reciproco auspicio di rendere ancora più efficace il rapporto tra Polizia di Stato e amministrazione comunale.