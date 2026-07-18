BRESSANONE. L'Università di Padova apre i corsi estivi 2026 a Bressanone coinvolgendo 970 studenti e studentesse in 28 corsi, suddivisi in due periodi. Il primo turno è convocato per lunedì prossimo, 20 luglio, e sarà impegnato fino al 30 luglio in lezioni e incontri che interesseranno le Scuole di Economia e Scienze politiche, Giurisprudenza e Ingegneria. Il secondo turno è in programma dal 3 al 13 agosto e coinvolgerà le Scuole di Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze e Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale.

Le lezioni si terranno nelle aule della Casa della Gioventù dell'Università di Padova, in via Rio Bianco, e nella sede della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano, in viale Ratisbona.

Le cerimonie di inaugurazione, una per turno, saranno aperte al pubblico e si svolgeranno nell’aula magna "Guido Ferro" della Casa della Gioventù. Il primo appuntamento è fissato per lunedì prossimo alle 18, quando Fabrizio Nestola, ordinario di mineralogia presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova, proporrà la prolusione "Franco Sartori" dal titolo Diamanti: messaggeri profondi dall'interno della Terra.

Nel corso della carriera, Nestola ha ricoperto vari incarichi nell'ateneo padovano e ha svolto attività di ricerca sui diamanti, sul mantello terrestre e sull'evoluzione del pianeta. Nel 2024 ha ottenuto un finanziamento Erc Advanced Grant e nel giugno 2026 ha ricevuto il premio Antonio Feltrinelli per le Geoscienze dall'Accademia nazionale dei Lincei.

La seconda inaugurazione è in programma lunedì 3 agosto alle 18 con la lettura "Massimiliano Aloisi", dal titolo “La responsabilità medica nella legge Gelli Bianco: le ragioni di una scelta legislativa”. Relatore sarà Giulio Ponzanelli, docente di diritto privato.

Nel corso della carriera, Ponzanelli ha insegnato nelle università di Pisa, Bocconi, Brescia e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La sua attività di ricerca riguarda la responsabilità civile, il danno alla persona, gli enti del terzo settore e il diritto comparato. Svolge anche la professione forense a Milano. F.D.V.