BRESSANONE. Sette biciclette elettriche nascoste in un anfratto all’interno di una cava naturale, per un valore complessivo stimato di 14 mila euro. È il ritrovamento dei carabinieri della Compagnia di Bressanone durante un servizio straordinario di controllo del territorio svolto oggi, 7 ottobre. Due e-bike sono già state restituite ai proprietari, mentre per le altre cinque sono in corso gli accertamenti.

Il deposito improvvisato è stato scoperto durante le perlustrazioni nelle zone rurali e periferiche. Le biciclette, di ultima generazione, hanno un valore medio di circa 2.000 euro ciascuna. Attraverso i numeri di serie dei componenti elettronici, i militari della Stazione di Bressanone hanno identificato i proprietari di due mezzi, che ne avevano recentemente denunciato la scomparsa, e li hanno riconsegnati.

Per le cinque e-bike ancora da restituire, i carabinieri invitano chi ha subito un furto a contattare le stazioni di Bressanone e Naz-Sciaves. Occorre presentare documentazione che dimostri la proprietà: verbale di denuncia, attestazione d’acquisto, identificativo del telaio o fotografie della bicicletta.

Il servizio, inserito nel rafforzamento dei controlli disposto dal Comando provinciale di Bolzano, ha coinvolto una decina di pattuglie e un’unità cinofila. Verificate oltre 50 persone: due sono state segnalate alla Prefettura per modiche quantità di stupefacenti destinate all’uso personale. Un cittadino straniero è stato inoltre denunciato per il furto di capi d’abbigliamento del valore di circa 100 euro, sottratti poco prima da due negozi del centro di Bressanone.