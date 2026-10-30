BRESSANONE. Tamponamento a catena fra tre automobili nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 30 ottobre 2026, a Bressanone. Il bilancio è di due persone ferite, fortunatamente in modo lieve, entrambe trasportate all'ospedale cittadino per gli accertamenti e le cure necessarie.

L'incidente si è verificato intorno alle 13. Per cause ancora da chiarire, tre vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Nell'impatto sono rimasti feriti un giovane altoatesino nato nel 2003 e una donna altoatesina nata nel 1965.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca di Chiusa, il cui personale ha prestato le prime cure ai due feriti, successivamente accompagnati all'ospedale di Bressanone. Le loro condizioni sono state classificate come lievi.

Presenti anche i carabinieri di Bressanone, intervenuti per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica del tamponamento. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente.