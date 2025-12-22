“Bressanone Turismo” dona peluche ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria

BRESSANONE. Nel periodo prenatalizio il reparto di Pediatria dell’ospedale di Bressanone ha ricevuto un gesto di particolare attenzione e sensibilità. L’associazione Bressanone Turismo ha infatti donato dei piccoli elefanti di peluche ai giovani pazienti ricoverati, portando un segno concreto di vicinanza in un momento delicato. La consegna è avvenuta alla presenza del Primario facente funzione della Pediatria, Michael Zöbl, e ha voluto rappresentare un messaggio di solidarietà rivolto non solo ai bambini, ma anche alle loro famiglie, chiamate ad affrontare il ricovero durante il periodo delle festività.



«Proprio a Natale si percepisce quanto anche i piccoli gesti possano avere un grande significato», ha sottolineato la vicepresidente di Bressanone Turismo Petra Hinteregger Fink. «Un peluche può offrire conforto, sicurezza e calore umano. Se un bambino riesce a sorridere e a sentirsi meno solo, anche solo per un attimo, allora il senso di questo gesto è pienamente compiuto».



L’iniziativa è stata accolta con apprezzamento anche dalla direzione sanitaria. «Per i nostri piccoli pazienti non contano solo le cure, ma soprattutto i gesti di umanità», ha spiegato la coordinatrice sanitaria del Comprensorio sanitario di Bressanone Christina Troi. In particolare nel periodo natalizio, iniziative come questa contribuiscono a trasmettere serenità, fiducia e un clima di accoglienza.



Il gesto di Bressanone Turismo si inserisce nel solco della collaborazione tra istituzioni locali e ospedale, offrendo un contributo concreto al benessere dei piccoli pazienti. L’ospedale di Bressanone ha espresso un sentito ringraziamento per il sostegno e per il segno autentico di solidarietà dimostrato.