BRESSANONE. Aveva ormai perso ogni speranza di ritrovare la sua macchina fotografica reflex professionale, del valore di oltre 2.000 euro, dimenticata a bordo di un autobus di linea durante una vacanza in Alto Adige. Ma grazie alle indagini dei carabinieri di Bressanone, una turista straniera è riuscita a recuperare non soltanto il prezioso dispositivo, ma anche tutte le fotografie scattate durante il soggiorno nelle valli altoatesine.

La donna aveva contattato via email la Compagnia dei carabinieri dopo aver inutilmente cercato la fotocamera attraverso l'azienda di trasporto pubblico. I militari hanno quindi avviato una serie di accertamenti, acquisendo i dati delle convalide dei biglietti e delle timbrature effettuate a bordo dell'autobus nella fascia oraria interessata. Incrociando queste informazioni con verifiche condotte su fonti aperte, sono riusciti a individuare una persona del posto che aveva viaggiato sulla stessa tratta.

Rintracciato dai carabinieri, il residente ha confermato di aver trovato la reflex dopo che la turista l'aveva dimenticata. Ha spiegato di aver pubblicato anche un appello sui social nel tentativo di rintracciare la proprietaria, senza però ottenere risultati. La macchina fotografica è stata quindi consegnata spontaneamente ai militari, che hanno effettuato le verifiche necessarie per procedere alla restituzione.

Domenica 25 ottobre, negli uffici della Compagnia carabinieri di Bressanone, la vicenda si è conclusa con la riconsegna del dispositivo alla legittima proprietaria. La turista, visibilmente commossa, ha ringraziato i militari per l'impegno e la professionalità dimostrati. Una disavventura che rischiava di cancellare i ricordi fotografici della vacanza si è così conclusa con un lieto fine.