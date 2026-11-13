VARNA. Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 novembre, lungo l’autostrada A22 del Brennero, in carreggiata nord, tra Varna e la zona industriale. Attorno alle 17 un camion con targa polacca ha tamponato violentemente il mezzo pesante che lo precedeva, in prossimità di un cantiere regolarmente segnalato.

Nell’impatto l’autista del camion polacco è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco e la polizia stradale, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il tamponamento è avvenuto in corrispondenza di un cantiere segnalato sia dalla cartellonistica stradale sia dalla presenza di un ausiliario. Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente del mezzo pesante a urtare il camion davanti a lui.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione lungo l’A22. La carreggiata nord è rimasta chiusa per circa un’ora, con code che hanno raggiunto i sei chilometri. La circolazione è stata ripristinata poco dopo le 18, al termine delle prime operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

(foto di repertorio)