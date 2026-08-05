CHIUSA. Due uomini sono stati denunciati dai Carabinieri dopo essere stati trovati in possesso di coltelli, un tirapugni, un attrezzo multiuso con lama e una dose di hashish durante un controllo alla stazione delle autocorriere di Chiusa.

L'intervento è stato eseguito dai militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bressanone e della Stazione Carabinieri di Chiusa, impegnati in un servizio di controllo nelle aree considerate più sensibili della Valle Isarco. Alla vista delle pattuglie, i due uomini hanno cercato di allontanarsi rapidamente, ma sono stati subito fermati e identificati.

Si tratta di due cittadini marocchini, rispettivamente di 28 e 35 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine per precedenti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Durante l'identificazione i militari hanno notato il loro stato di agitazione e hanno deciso di procedere alla perquisizione.

Nello zaino del 28enne sono stati trovati un coltello a serramanico e un attrezzo multiuso dotato di una lama fissa di circa sei centimetri. Il 35enne, invece, aveva con sé un altro coltello a serramanico, un tirapugni in metallo lungo circa 13 centimetri e una dose di hashish.

Le armi e la sostanza stupefacente sono state sequestrate. Entrambi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Bolzano per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il 35enne è stato inoltre segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale.