BRESSANONE. Ventidue anni, originario della Moldavia e residente a Bressanone da circa dodici anni, Andrei Gabura divide le sue giornate tra il lavoro nel settore industriale e gli allenamenti di Mma (mixed martial arts), Brazilian Jiu-Jitsu e Grappling alla Combat Sports Academy. Nel suo lavoro si occupa del collaudo funzionale di macchine industriali, ma il suo obiettivo è costruire una carriera nel combattimento professionistico. Dopo il debutto al Cage Warriors, a Roma, continua a prepararsi per tornare sul ring e avvicinarsi al sogno di arrivare in Ufc, la Ultimate Fighting Championship. Dall'estate ha intrapreso anche il percorso di istruttore di Grappling a Bressanone, collaborando con Alps Combat.

Andrei, quando ha capito che gli sport di combattimento potevano diventare qualcosa di più di un hobby?

«Da piccolo ho iniziato con il taekwondo, poi ho provato il pugilato, ma in seguito ho abbandonato entrambi. Crescendo, ho capito che gli sport di combattimento erano la mia passione. Volevo mettermi alla prova e capire fino a dove potevo arrivare. Ho iniziato a dedicare sempre più tempo agli allenamenti, facendo sacrifici e cercando di migliorare ogni giorno. A un certo punto ho deciso che volevo provare a diventare un atleta professionista. Per me le Mma sono diventate uno stile di vita: non si tratta soltanto di vincere, ma di imparare dagli errori e lavorare per un obiettivo».

Il debutto professionistico a Cage Warriors, a Roma, non è andato come sperava. Che cosa le ha lasciato quell'esperienza?

«La difficoltà maggiore è conciliare lavoro, allenamenti e vita privata. Ci sono giorni in cui torno a casa stanco, ma devo trovare la forza di allenarmi. Combattere a Roma è stata una tappa importante, perché era un obiettivo che inseguivo da tempo. Ho perso il match. Ora devo correggere gli errori e prepararmi meglio. Non considero questa sconfitta la fine del percorso, ma un'esperienza da cui imparare».

Quest'estate ha iniziato anche a insegnare Grappling a Bressanone. Cosa vuole trasmettere ai tuoi allievi?

«Ho iniziato questo percorso grazie alla fiducia dei miei allenatori, Matteo Parolin e Marco Bancone, e alla preparazione che mi hanno dato. Tengo le lezioni a Bressanone, dove collaboriamo con Alps Combat. Cerco di insegnare non solo le tecniche, ma anche il rispetto, la disciplina e l'umiltà. Soprattutto ai più giovani voglio far capire che il tatami non serve per sentirsi superiori agli altri. Serve per conoscersi, acquisire fiducia e imparare a controllarsi. Per migliorare ci vogliono costanza, pazienza e impegno».

Le Mma sono talvolta associate alla violenza. Che cosa non vede chi osserva soltanto il combattimento?

«Chi non conosce questo sport vede due persone che si affrontano nella gabbia, ma dietro ci sono anni di allenamento, sacrifici e preparazione mentale. Quando combatti devi gestire la paura, la pressione e la fatica, restando lucido anche quando le cose non vanno come previsto. Il rispetto dell'avversario è fondamentale: anche lui si è allenato duramente per arrivare lì. Durante il match siamo rivali, ma alla fine deve esserci rispetto. Per me un combattente deve dimostrare di sapersi controllare, non di essere capace di fare del male».

Lavora nel settore industriale e si allena per competere. Qual è il suo obiettivo per i prossimi anni?

«Non potendo dedicarmi allo sport tutto il giorno, devo organizzare il tempo e trovare la motivazione anche quando sono stanco. Ci sono sacrifici che gli altri non vedono: gli allenamenti, il recupero, l'alimentazione e le rinunce. Ho scelto questa strada e voglio crescere nel professionismo, diventare un atleta completo e affrontare avversari di livello sempre più alto. Il mio sogno è arrivare in Ufc. So che non basta desiderarlo: servono risultati, lavoro, opportunità e costanza. Voglio concentrarmi su quello che posso fare ogni giorno per avvicinarmi a questo traguardo».

Se potesse parlare al ragazzo che era quando ha iniziato, quale consiglio gli darebbe?

«Gli direi di non mollare, di avere pazienza e di credere in se stesso. Ci saranno sconfitte e momenti in cui penserà di non essere abbastanza bravo, ma ogni esperienza può insegnare qualcosa. Non si può vincere sempre, però si può scegliere come reagire. Credo in Dio e penso che ogni cosa abbia il suo tempo, ma so che bisogna lavorare per meritarsi le opportunità. Sono arrivato al professionismo, ma ho ancora tanto da imparare. Preferisco inseguire il mio sogno fino in fondo piuttosto che guardarmi indietro e chiedermi che cosa sarebbe successo se avessi mollato».