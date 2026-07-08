BRESSANONE. Il Comune di Bressanone ha invitato il gruppo di coordinamento ampliato - composto da rappresentanti politici e portatori d'interesse, in prevalenza provenienti da Millan - a una presentazione sull'avanzamento della progettazione per l'area dell'ex caserma Schenoni. Fin dall'avvio del progetto, il gruppo di coordinamento (nella foto sopra insieme al team di progettazione, foto Comune Bressanone)) segue il percorso come elemento di raccordo tra progettisti, consiglio comunale e cittadini .Il 2 luglio i tre team di progettazione - Lia Collectiva, feld72 e architetto Peluso/ Studio Calas - hanno presentato il lavoro svolto finora. "Se tutto procederà secondo i tempi previsti, entro quest'anno potremo approvare in consiglio comunale le necessarie modifiche al Piano urbanistico comunale e successivamente il Piano di attuazione", ha dichiarato il sindaco Andreas Jungmann.

I progettisti Stefano Peluso, Peter Zoderer e Philip Rier hanno illustrato i passi della pianificazione, tra cui lo spostamento verso sud di via S. Giuseppe, al fine di riorganizzare le infrastrutture e creare spazio per un punto d'incontro pubblico, fruibile già nelle prime fasi. Altri temi riguardano edifici innovativi e sostenibili, la progettazione di circa 15.000 metri quadrati di aree verdi pubbliche, soluzioni per 700 posti bici e per piani terra destinati ad alloggi e usi misti. Renato Sette, direttore dei Servizi tecnici, ha spiegato che il Comune, con il supporto dello studio di ingegneria Eut, sta portando avanti gli incarichi necessari per l'esecuzione delle indagini geologiche. L'obiettivo è verificare l'eventuale necessità di una bonifica del suolo e accertare la possibile presenza di residui bellici.

Parallelamente, lo studio Eut è stato incaricato di elaborare uno studio di fattibilità per definire la migliore soluzione progettuale per lo spostamento del tracciato stradale. Jungmann ha ribadito l'obiettivo generale: "Una combinazione equilibrata di spazi pubblici e privati crea un quartiere capace di coinvolgere diversi gruppi sociali e di offrire a tutte le fasce della popolazione un ambiente di vita dinamico e accogliente".In autunno dovrebbe essere disponibile il Piano di attuazione, base per i prossimi passi concreti nella riqualificazione dell'ex area Schenoni.