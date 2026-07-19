VAL D'ISARCO. Modifiche dei contratti di telefonia, costi non previsti, rinnovi automatici, difficoltà nelle disdette e problemi con le bollette di luce e gas sono stati i temi affrontati più spesso nei centri di consulenza dell'Assoconsumatori in Bassa Valle Isarco e Alta Valle Isarco nel corso del 2025.

Le consulenze erogate sono state complessivamente 1.261: 694 in Valle Isarco e 567 in Alta Valle Isarco. Numeri in crescita che riflettono le difficoltà economiche di molte famiglie. Una parte rilevante delle richieste ha riguardato la revisione dei contratti attivi, con l'obiettivo di individuare possibili risparmi.

Tra gli ambiti più critici si conferma quello dell'energia, con 227 consulenze dedicate a bollette di luce e gas, arretrati, tariffe poco comprensibili e casi di addebiti multipli riferiti agli stessi periodi, soprattutto nel settore del gas. Molti utenti hanno inoltre chiesto assistenza per cambi di fornitore e rinnovi automatici dei contratti.

La telefonia resta però il comparto con il maggior numero di segnalazioni: 141 consulenze in Valle Isarco e 138 in Alta Valle Isarco. Le problematiche più frequenti hanno riguardato modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, costi aggiuntivi non previsti, difficoltà nella disdetta e rinnovi automatici. Numerose controversie sono state risolte in via extragiudiziale grazie agli strumenti di mediazione.

L'Assoconsumatori segnala inoltre un aumento dei tentativi di truffa e delle offerte finanziarie poco trasparenti, dalle richieste di pagamento sospette ai contratti ingannevoli fino alle proposte di investimento ritenute poco affidabili. L'attività di verifica e assistenza è risultata determinante per ridurre i rischi a carico dei consumatori.

Tra gli altri temi affrontati figurano i rendiconti condominiali, con possibili incongruenze nella ripartizione delle spese, e i contratti assicurativi, spesso oggetto di verifiche e aggiornamenti. Sempre più utilizzato, infine, il mediatore online sviluppato con la Camera di commercio di Bolzano, che facilita la risoluzione extragiudiziale delle controversie nel commercio digitale.