BRESSANONE. Due persone sospettate di essere responsabili di numerosi furti in abitazione nella zona di Bressanone sono state arrestate dai carabinieri al termine di un'operazione investigativa. Si tratterebbe di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi, che disponevano anche di armi da fuoco, auto di grossa cilindrata rubate e numerosa refurtiva.

L'operazione rappresenta un importante sviluppo nelle indagini sui colpi messi a segno nelle abitazioni del territorio di Bressanone. Restano ancora da chiarire il numero dei furti contestati, le modalità con cui agivano i due sospettati e l'eventuale coinvolgimento di altre persone.

Secondo le prime informazioni, i carabinieri avrebbero individuato nella disponibilità degli arrestati armi da fuoco, veicoli di grossa cilindrata provento di furto e una consistente quantità di beni sottratti. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.

Per le 15 di oggi, mercoledì 18 novembre 2026, è stata convocata una conferenza stampa presso il Comando provinciale dei carabinieri di Bolzano, in via Dante 30. A illustrare i risultati dell'operazione saranno il comandante provinciale e il comandante del Nucleo investigativo, che ricostruiranno gli sviluppi dell'inchiesta e le circostanze che hanno portato ai due arresti.