Il Mercatino di Natale di Bressanone chiude: ben 400 mila i visitatori

BRESSANONE. Con l’Epifania del 6 gennaio s’è conclusa la 34ª edizione del Mercatino di Natale, confermatosi appuntamento che va oltre l’atmosfera festiva. Secondo le stime di Bressanone Turismo, nelle settimane di apertura sono state circa 400.000 le visitatrici e i visitatori. Il fine settimana più affollato è stato quello attorno all’8 dicembre, quando Piazza Duomo si è trasformata in un crocevia di incontri e lingue diverse.

A emergere con forza è stata la crescente internazionalità del pubblico. Gli arrivi da Stati Uniti, Paesi Bassi e Repubblica Ceca sono aumentati di circa il 30%, mentre dalla Svizzera si registra un incremento dell’11%. Stabile il mercato italiano, in lieve calo quello tedesco. Un andamento percepito non solo dai 28 espositori delle 44 casette, ma anche da albergatori, ristoratori e commercianti del centro storico, che parlano di un’edizione complessivamente positiva.

Allo stesso tempo il mercatino ha mantenuto un forte radicamento locale. Per molte persone di Bressanone, Piazza Duomo è rimasta un luogo di ritrovo quotidiano durante l’Avvento, uno spazio di socialità e condivisione. Il programma di accompagnamento, con laboratori per bambini, letture, concerti e appuntamenti culturali, ha coinvolto attivamente il territorio e creato anche opportunità di lavoro temporaneo per studenti, creativi e realtà sociali.

Rilevante anche la dimensione sociale e solidale, con iniziative come quelle del Vintlerhof e la scelta di dare spazio a progetti culturali e sociali. In questi giorni è in corso lo smontaggio delle strutture in Piazza Duomo, ma lo sguardo è già rivolto avanti: conclusa la rimozione delle casette, inizieranno i lavori per la 35ª edizione. A Bressanone il Natale non si chiude, ma evolve. C.L.