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RACINES. Un incendio boschivo è divampato intorno a mezzogiorno di oggi sopra Val di Giovo, nel territorio comunale di Racines. Le fiamme hanno interessato un'area montana particolarmente impervia, raggiungibile esclusivamente con gli elicotteri, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento. Il fronte dell'incendio si estende su una superficie di circa 1.000 metri quadrati.
Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco volontari di Racines, con i distaccamenti di Val di Giovo e Casateia, supportati dai Vigili del fuoco di Vipiteno. Le operazioni proseguono senza sosta nel tentativo di contenere il rogo ed evitare che le fiamme si propaghino alla vegetazione circostante.
Fondamentale il supporto aereo: due elicotteri antincendio effettuano continui lanci d'acqua sulla zona interessata. Per garantire il rifornimento dei velivoli, i vigili del fuoco hanno allestito una vasca di accumulo all'ingresso del paese di Val di Giovo, dalla quale gli elicotteri prelevano rapidamente l'acqua necessaria alle operazioni di spegnimento.
Sul luogo dell'incendio è presente anche il personale della Stazione forestale di Vipiteno, che collabora con i vigili del fuoco nelle operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza dell'area. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.