Incendio nei boschi sopra Ridanna: in azione 70 soccorritori
ll rogo è scoppiato nel pomeriggio a circa 1.700 metri di quota in una zona impervia sopra il paese. Decisivo l’intervento dell’elicottero antincendio e delle squadre arrivate da più corpi volontari
RIDANNA. Un incendio boschivo ha interessato nel pomeriggio di oggi, 28 maggio, un’area di circa mezzo ettaro sopra Ridanna, nei pressi del museo minerario e in direzione del punto panoramico “Hoher Nock”. Le fiamme sono divampate attorno alle 15.30 a circa 1.700 metri di quota, appena sotto il limite della vegetazione arborea, in una zona particolarmente difficile da raggiungere.
Secondo le prime informazioni, il fronte del fuoco si è sviluppato su un tratto di bosco di circa 120 metri per 40. Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco volontari di Ridanna, che hanno chiesto rinforzi ai corpi di Racines, Racines di Dentro e Vipiteno a causa del terreno impervio e della rapidità con cui le fiamme stavano avanzando.
Per contenere il rogo è stato impiegato anche un elicottero antincendio privato, attivato dall’autorità forestale, che ha effettuato lanci d’acqua dall’alto e supportato le operazioni delle squadre impegnate a terra. Nell’area della “Stadlalm” i soccorritori hanno inoltre steso diverse manichette antincendio per circoscrivere il fronte delle fiamme.
Complessivamente sono stati mobilitati circa 70 soccorritori. L’incendio è stato domato nel tardo pomeriggio e le squadre stanno ora completando le operazioni di bonifica del terreno, controllando la presenza di eventuali focolai residui e braci ancora attive per evitare nuove riprese del fuoco. (foto di repertorio)