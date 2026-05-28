Incendio nei boschi sopra Ridanna: in azione 70 soccorritori

RIDANNA. Un incendio boschivo ha interessato nel pomeriggio di oggi, 28 maggio, un’area di circa mezzo ettaro sopra Ridanna, nei pressi del museo minerario e in direzione del punto panoramico “Hoher Nock”. Le fiamme sono divampate attorno alle 15.30 a circa 1.700 metri di quota, appena sotto il limite della vegetazione arborea, in una zona particolarmente difficile da raggiungere.



Secondo le prime informazioni, il fronte del fuoco si è sviluppato su un tratto di bosco di circa 120 metri per 40. Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco volontari di Ridanna, che hanno chiesto rinforzi ai corpi di Racines, Racines di Dentro e Vipiteno a causa del terreno impervio e della rapidità con cui le fiamme stavano avanzando.



Per contenere il rogo è stato impiegato anche un elicottero antincendio privato, attivato dall’autorità forestale, che ha effettuato lanci d’acqua dall’alto e supportato le operazioni delle squadre impegnate a terra. Nell’area della “Stadlalm” i soccorritori hanno inoltre steso diverse manichette antincendio per circoscrivere il fronte delle fiamme.



Complessivamente sono stati mobilitati circa 70 soccorritori. L’incendio è stato domato nel tardo pomeriggio e le squadre stanno ora completando le operazioni di bonifica del terreno, controllando la presenza di eventuali focolai residui e braci ancora attive per evitare nuove riprese del fuoco. (foto di repertorio)