VARNA. Grave incidente sul lavoro nelle prime ore di oggi, martedì 4 agosto, nella frazione di Oberdorf, a Varna, dove una persona è rimasta incastrata sotto un autocarro.

L'allarme ha mobilitato i Vigili del Fuoco Volontari di Varna, supportati dai colleghi di Bressanone e Novacella. Per liberare il ferito è stato necessario un delicato intervento di soccorso tecnico, effettuato con attrezzature idrauliche, cuscini di sollevamento e una binda meccanica.

Una volta estratta da sotto il mezzo pesante, la persona è stata affidata ai sanitari della Croce Bianca di Bressanone, intervenuti con auto medica e ambulanza, e successivamente trasportata in ospedale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Al momento non sono state rese note le condizioni del ferito.