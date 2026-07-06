BRESSANONE. Aprono le iscrizioni al nuovo percorso di specializzazione per diventare insegnanti di sostegno nelle scuole dell'Alto Adige. Dal 17 luglio sarà possibile presentare online la candidatura per accedere all'undicesima edizione del corso organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone, rivolto ai docenti dei tre gruppi linguistici.

Il percorso formerà insegnanti specializzati nel sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Le prove di ammissione, composte da una prova scritta e una orale, si svolgeranno nel mese di settembre. I posti disponibili sono complessivamente 133, suddivisi tra le sezioni italiana, tedesca e ladina.

Le lezioni inizieranno il 24 settembre 2026. Il corso durerà tre semestri, una scelta che, secondo la direttrice Heidrun Demo (nella foto), punta a garantire una preparazione più approfondita rispetto ai percorsi biennali adottati da altri atenei italiani. Le attività didattiche si svolgeranno prevalentemente il venerdì pomeriggio e il sabato, con alcune lezioni durante le vacanze scolastiche e incontri online il mercoledì pomeriggio.

Il percorso consentirà di conseguire la specializzazione per il grado scolastico scelto al momento dell'immatricolazione. Il bando con tutti i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sarà pubblicato il 17 luglio sul sito della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano.