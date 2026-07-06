CHIUSA. Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio, a Chiusa, dove una donna è stata investita da un'automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9 nei pressi della piscina comunale. Per cause ancora in fase di accertamento, la donna, di nazionalità italiana e residente in Alto Adige, è stata travolta dal veicolo riportando gravi ferite.

I primi soccorsi sono stati prestati da un'ambulanza della Croce Bianca, che stava transitando casualmente nella zona al momento dell'incidente. Poco dopo sono arrivati anche il medico d'urgenza e un'ambulanza della Croce Rossa di Bressanone, che hanno stabilizzato la ferita e l'hanno trasportata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Bressanone, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'investimento e accertare eventuali responsabilità.