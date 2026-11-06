Un bambino è rimasto ustionato nel pomeriggio di venerdì 6 novembre a Luson, nella Valle Isarco, in seguito a un incidente avvenuto all’interno di un’azienda agricola. L’allarme è scattato intorno alle 16, quando è stata segnalata la presenza di un minore che aveva riportato una lieve scottatura.

Sul posto sono intervenuti i primi soccorritori di Luson, che hanno prestato le prime cure al bambino. Considerata la necessità di un successivo trasferimento in ospedale, è stato attivato anche l’elicottero di soccorso sanitario Pelikan 2.

Il piccolo è stato quindi trasportato all’ospedale di Bressanone per ricevere le cure necessarie. Secondo le prime informazioni diffuse, le ustioni riportate sarebbero state lievi.