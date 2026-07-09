LUSON. Padre e figlio sono usciti quasi illesi da un drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì lungo la strada che dalla Malga di Luson scende verso il paese. La Fiat Panda 4x4 sulla quale viaggiavano, infatti, ha evidentemente avuto un guasto. Improvvisamente, durante la discesa i freni hanno smesso di funzionare e l'auto è uscita di strada, travolgendo un tratto di guardrail e ribaltandosi lungo il pendio prima di rientrare sulla carreggiata più a valle e arrestarsi finalmente, appoggiata sul tettuccio, con le ruote in aria.



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