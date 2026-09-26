BRESSANONE. Controlli rafforzati dei carabinieri tra Bressanone e Chiusa in occasione della Bike Fest e della Festa del Törggelen. Il servizio straordinario, svolto nelle ore serali e notturne, ha portato all’identificazione di 39 persone e al controllo di 14 veicoli. Complessivamente sono scattate due denunce.

In campo sono stati schierati 14 militari su sette pattuglie, con altrettanti posti di controllo lungo le principali strade e nelle zone maggiormente frequentate. L’attività era rivolta soprattutto alla prevenzione della guida pericolosa e alla sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni.

In via Roma a Bressanone, nei pressi del Bar Sole, i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione per una possibile rissa. Sul posto hanno trovato due persone senza fissa dimora coinvolte in un acceso alterco. Dagli accertamenti è emerso che una delle due era destinataria di un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno anche a Bressanone: per questo è stata denunciata alla Procura di Bolzano.

Un altro controllo è stato effettuato dai carabinieri di Rio di Pusteria, che hanno fermato una Mercedes condotta da un 53enne. L'uomo è risultato positivo all'etilometro, con un valore superiore ai limiti di legge. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente, che sarà trasmessa al Commissariato del Governo per il provvedimento di sospensione.