BRESSANONE. Da diverse ore non rispondeva al telefono e i familiari, preoccupati, hanno deciso di chiedere aiuto. È stata così soccorsa a Bressanone una donna di 77 anni, rimasta bloccata a terra nella propria abitazione dopo una grave caduta.

L’allarme è arrivato poco prima delle 20.30. In zona si trovava una pattuglia dei carabinieri della stazione di Funes, impegnata in un servizio di controllo del territorio, che ha raggiunto rapidamente la casa dell’anziana. Attraverso una finestra i militari sono riusciti a scorgere la donna riversa sul pavimento e hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e il personale sanitario.

Una volta raggiunta, la 77enne è stata assistita e poi trasportata all’ospedale di Bressanone.