Oops, ingresso numero 20mila: premiate due famiglie trentine

BRESSANONE. Bressanone ha vissuto domenica 28 dicembre 2025 un nuovo momento di festa: il 20.000° ingresso allo spettacolo OOPS. A Light & Music Show for UNICEF è stato celebrato ufficialmente nella suggestiva cornice della Hofburg. Protagoniste di questo traguardo simbolico sono state due famiglie provenienti dal Trentino, giunte a Bressanone per vivere dal vivo un’esperienza che le aveva profondamente colpite attraverso il racconto televisivo del telegiornale.



Si tratta della famiglia Gasperat di Cembra, composta da Marco Gasperat, dalla moglie Chiara e dai figli Sara (14 anni) e Daniele (9 anni), e della famiglia Bazzanella di Montesover, con Ugo Bazzanella, la moglie Nicoletta e le figlie Alice (9 anni) e Luana (14 anni). Dopo aver visto il servizio in televisione, il desiderio di vivere lo spettacolo dal vivo è diventato irresistibile, trasformando una serata davanti allo schermo in un viaggio verso Bressanone.



Con questo importante traguardo, OOPS conferma il suo straordinario impatto sul pubblico. L’esperienza immersiva, che intreccia luce, musica e architettura, riesce a toccare persone di ogni età e provenienza, invitandole a rallentare, a osservare, a condividere uno spazio di ascolto e meraviglia. Sera dopo sera, la Hofburg si trasforma in un luogo di raccoglimento e di emozione collettiva.



In occasione del 20.000° ingresso, alle due famiglie è stato consegnato un cesto regalo simbolico come segno di ringraziamento e riconoscenza. Al suo interno, una miscela di tisane OOPS appositamente creata, una selezione di caramelle Ricola e la tazza ufficiale del Mercatino diNatale di Bressanone: piccoli oggetti scelti con cura, espressione dello spirito del progetto.



Il grande successo riscosso ha portato a un’ulteriore, gradita novità: lo spettacolo OOPS sarà prolungato fino a sabato 10 gennaio 2026 incluso. Le rappresentazioni si svolgono quotidianamente alle 17.30 e alle 18.30, con una proiezione aggiuntiva il sabato alle 19.30.



OOPS è però molto più di un’esperienza artistica. Un euro per ogni biglietto venduto sostiene infatti il programma UNICEF WASH in Zambia, contribuendo all’accesso all’acqua potabile, ai servizi igienici e all’igiene di base. Un gesto concreto che trasforma l’emozione condivisa in un segno duraturo di solidarietà.