PONTE GARDENA. Incidente nel primo pomeriggio di oggi all’incrocio tra la Statale 12 del Brennero e la SS242, nei pressi della nuova ponte di Ponte Gardena. Intorno alle 14.30 due veicoli si sono scontrati frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte complessivamente sei persone. Fortunatamente il bilancio è stato contenuto: una sola persona ha riportato ferite lievi ed è stata accompagnata all’ospedale di Bressanone per gli accertamenti del caso.

La gestione dell’emergenza è stata resa più complessa dall’elevato volume di traffico presente sulle due arterie stradali. I soccorritori hanno dovuto operare in condizioni di particolare afflusso di mezzi, garantendo comunque l’assistenza alle persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti il soccorso sanitario, il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Ponte Gardena, i Carabinieri e il servizio di recupero dei veicoli. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. (foto vigili del fuoco volontari di Ponte Gardena)