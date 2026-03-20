Le ultime
12:55
È l'UniStem Day, il più grande evento dedicato alle materie Stem
12:35
Salvini, Bossi meriterebbe i funerali di Stato ma sceglie la famiglia
12:21
Crollo in casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due morti
12:06
La portaerei francese localizzata grazie alla app usata da un suo marinaio
11:30
L'incontro tra Luna e Venere festeggia l'equinozio di primavera
11:07
Taglio delle accise, carburanti in calo: fino a 15 centesimi in meno al litro
10:11
Crosetto, 'coinvolgere impianti errore da entrambe parti, danni di una vita'
09:52
Sri Lanka, 'abbiamo respinto richiesta Usa di schierare 2 jet sull'isola'
09:49
Erdogan, 'Israele ha ucciso migliaia di persone, Dio lo distrugga'
09:41
Pasdaran, 'il nostro portavoce ucciso dagli attacchi Usa-Israele'
L’incontro

Progetti di sicurezza e edilizia a Brunico: incontro con l'assessora Mair

In particolare, sono stati analizzati il rafforzamento della Polizia locale e i progetti di riqualificazione urbana, con particolare attenzione alla casa multigenerazionale a Villa Igea

BRUNICO. L’assessora provinciale Ulli Mair ha incontrato il sindaco Bruno Wolf, gli assessori Lukas Neumair e Hannes Niederkofler, la comandante della Polizia locale Lisa Innerbichler, e il direttore dell’ufficio Pianificazione comunale Matthias Plaikner, per discutere di edilizia residenziale e sicurezza.
 

Nel corso dell'incontro, è stato affrontato il potenziamento del ruolo della Polizia locale, supportato da un progetto di legge e dal rafforzamento della formazione del personale. Innerbichler ha illustrato il modello di collaborazione intercomunale con i comuni di San Lorenzo di Sebato, Perca, Gais, Valdaora e Rasun-Anterselva, già sperimentato con successo.
 

Sono stati anche presentati il progetto di riqualificazione dell’ex area militare Enrico Federico e le diverse tipologie residenziali previste. Lukas Neumair ha parlato della casa multigenerazionale che sorgerà presso Villa Igea. L’assessora Mair ha confermato il proprio sostegno alla realizzazione del progetto. Il sindaco Wolf ha espresso soddisfazione per l’inizio della futura collaborazione su vari temi.

Altre notizie
Novità

Mario Orth, il "benefattore di Vienna" arriva a Bolzano: allestirà un punto con pasti gratis

Il filantropo austriaco Mario Orth, 31 anni, finanzierà personalmente la distribuzione di circa 250 pasti al giorno per studenti e persone bisognose davanti al Duomo di Bolzano a partire dal primo aprile. L’iniziativa, dopo Vienna, Klagenfurt, Berlino e Parigi, segna la prima tappa in Alto Adige, con possibili estensioni future: l'erede di un patrimonio milionario. è noto ai più come "il benefattore di Vienna"

Attualità