Progetti di sicurezza e edilizia a Brunico: incontro con l'assessora Mair

BRUNICO. L’assessora provinciale Ulli Mair ha incontrato il sindaco Bruno Wolf, gli assessori Lukas Neumair e Hannes Niederkofler, la comandante della Polizia locale Lisa Innerbichler, e il direttore dell’ufficio Pianificazione comunale Matthias Plaikner, per discutere di edilizia residenziale e sicurezza.



Nel corso dell'incontro, è stato affrontato il potenziamento del ruolo della Polizia locale, supportato da un progetto di legge e dal rafforzamento della formazione del personale. Innerbichler ha illustrato il modello di collaborazione intercomunale con i comuni di San Lorenzo di Sebato, Perca, Gais, Valdaora e Rasun-Anterselva, già sperimentato con successo.



Sono stati anche presentati il progetto di riqualificazione dell’ex area militare Enrico Federico e le diverse tipologie residenziali previste. Lukas Neumair ha parlato della casa multigenerazionale che sorgerà presso Villa Igea. L’assessora Mair ha confermato il proprio sostegno alla realizzazione del progetto. Il sindaco Wolf ha espresso soddisfazione per l’inizio della futura collaborazione su vari temi.