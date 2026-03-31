Rogo improvviso a Bressanone, bruciano auto e caravan: i vigili del fuoco evitano il peggio
L’intervento nella mattinata di oggi: le fiamme sono state contenute prima che si potessero propagare alle strutture vicine. Nessuna persona è rimasta ferita (foto VvFf Bressanone)
BRESSANONE. Paura nel quartiere Rosslauf di Bressanone per un incendio che ha coinvolto più mezzi, ma le conseguenze potevano essere ben più gravi. L’intervento dei vigili del fuoco ha infatti evitato che le fiamme si propagassero a un impianto fotovoltaico situato nelle immediate vicinanze.
L’allarme è scattato attorno alle 10, quando i vigili del fuoco volontari di Bressanone sono stati chiamati per un rogo che interessava alcuni veicoli. All’arrivo delle prime squadre, un’auto con motore a combustione e un caravan parcheggiato accanto risultavano già completamente avvolti dalle fiamme.
Le operazioni si sono concentrate non solo sullo spegnimento dell’incendio, ma anche sulla messa in sicurezza dell’area, con particolare attenzione all’impianto fotovoltaico installato sopra la zona interessata. Grazie al rapido intervento, i pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo in breve tempo, impedendo che si estendesse alla struttura.
Non si registrano feriti. L’impianto fotovoltaico è stato disattivato a scopo precauzionale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dei servizi municipali. L’intervento si è concluso dopo circa un’ora.