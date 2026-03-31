Rogo improvviso a Bressanone, bruciano auto e caravan: i vigili del fuoco evitano il peggio

Dopo il trionfo al torneo di Miami Open, vinto battendo il ceco Jiří Lehečka in due set, Jannik Sinner si è concesso un momento più leggero nel dietro le quinte dello spogliatoio. A sorpresa, il suo allenatore Simone Vagnozzi e il fisioterapista Alejandro Resnicoff lo hanno atteso nascosti negli armadietti, per poi uscire all’improvviso e rincorrerlo armati di bottiglie di champagne. Ne è nato un siparietto divertente, con Sinner colto completamente di sorpresa e costretto a darsi alla fuga tra risate e brindisi improvvisati. Il numero uno azzurro ha poi condiviso il video del backstage sui propri canali social, mostrando il lato più spontaneo e scherzoso del team dopo una vittoria importante.