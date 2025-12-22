Sciaves, eliminata la rotatoria Ladestatt: traffico più fluido

SCIAVES. Con l’eliminazione della rotatoria Ladestatt a Sciaves si compie un passo significativo nell’avanzamento dei lavori in Val di Riga. L’intervento consente di superare uno dei punti finora più critici per la circolazione, garantendo un alleggerimento sensibile del traffico, in particolare nelle fasce orarie di punta che negli ultimi mesi hanno messo a dura prova pendolari e residenti.



La nuova gestione della viabilità permette già ora una maggiore scorrevolezza dei flussi. Entro il mese di gennaio è inoltre prevista l’apertura della rampa, un ulteriore tassello fondamentale per migliorare la distribuzione del traffico e completare progressivamente il sistema della variante della Val di Riga, pensato per rendere più efficiente e sicuro l’asse viario.



L’assessore provinciale alla Mobilità e alle Infrastrutture Daniel Alfreider ha sottolineato l’importanza di garantire benefici concreti prima delle festività natalizie, mantenendo al tempo stesso il rispetto del cronoprogramma. «Era fondamentale creare un alleggerimento reale – ha spiegato – consapevoli dello stress vissuto nelle ultime settimane da pendolari, famiglie e da chi ogni giorno rimaneva bloccato nel traffico».



Dal punto di vista tecnico, gli effetti delle misure adottate sono chiari e destinati a durare nel tempo. Il direttore del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Martin Vallazza evidenzia che l’eliminazione della rotatoria risolve le principali criticità e, insieme all’ampliamento del collo di bottiglia, aumenta in modo significativo la capacità di transito, assicurando un flusso più stabile e prevedibile. I lavori procedono a ritmo sostenuto, anche su turni continuativi, e i primi effetti sono già percepibili nella vita quotidiana.