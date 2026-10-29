SCIAVES. Due persone sono rimaste lievemente ferite in un tamponamento tra due automobili avvenuto nella mattinata di giovedì 29 ottobre 2026, intorno alle 11.30, sulla statale della Val Pusteria, nei pressi del distributore Ladestatt.

Secondo le prime informazioni, un’auto con targa austriaca avrebbe tamponato una Ford Fiesta del posto. La dinamica è stata riferita dai vigili del fuoco volontari di Sciaves.

I due occupanti della Ford sono stati soccorsi dal personale del servizio di ambulanza e dai vigili del fuoco, quindi trasportati all’ospedale di Bressanone con ferite lievi.

I vigili del fuoco di Sciaves hanno gestito il traffico e provveduto allo sgombero dell’area dell’incidente. La polizia stradale di Bressanone ha avviato gli accertamenti sulle cause del tamponamento. La strada è stata riaperta al traffico dopo circa un’ora.

(foto vigili del fuoco di Sciaves)