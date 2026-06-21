Scuola di musica Am Priel, via al nuovo impianto di climatizzazione da 1,6 milioni

BOLZANO/BRESSANONE. La Giunta provinciale ha approvato la convenzione con il Comune di Bressanone per finanziare il potenziamento dell’impianto di raffrescamento della scuola di musica Am Priel, un intervento dal valore complessivo di quasi 1,6 milioni di euro.

La decisione è stata adottata il 19 giugno su proposta dell’assessore provinciale alle Opere pubbliche e Valorizzazione del patrimonio Christian Bianchi. L’obiettivo è dotare la struttura di un sistema di climatizzazione più efficiente, in grado di garantire condizioni adeguate per lo svolgimento delle attività durante tutto l’anno.

Secondo quanto previsto dal progetto, il nuovo impianto consentirà di migliorare il comfort nelle aule e di sostenere l’estensione dell’offerta formativa, favorendo lo svolgimento di corsi, lezioni e iniziative culturali anche nel periodo estivo.

«Investire nella qualità e nella funzionalità delle nostre strutture educative significa creare le condizioni migliori per studenti e insegnanti», ha sottolineato Christian Bianchi, evidenziando come l’intervento renderà la scuola più accogliente e fruibile.

La scuola di musica Am Priel è di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano dal 2021, anno in cui il Comune di Bressanone ne ha trasferito la titolarità. In base alla convenzione approvata, sarà il Comune a realizzare e anticipare i lavori, mentre la Provincia provvederà al rimborso delle spese sostenute una volta concluso l’intervento e verificata la documentazione prevista dall’accordo.