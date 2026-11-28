BRESSANONE. Una persona è morta nel pomeriggio di sabato 28 novembre 2026 sulla Plose, tra Monte Fana e Rossalpe. Secondo le prime informazioni del soccorso alpino, si sarebbe trattato di un arresto cardiaco. La persona aveva con sé attrezzatura da scialpinismo e, stando alla prima ricostruzione, si trovava in quota da sola.

A dare l’allarme è stato un gruppo di tre scialpinisti che si è imbattuto nella persona e ha subito tentato di rianimarla. Sul posto sono intervenute insieme le squadre del Soccorso alpino e del Bergrettungsdienst di Bressanone, mentre l’elicottero Pelikan 2 ha portato in quota il medico d’urgenza. I tentativi di rianimazione sono proseguiti sul posto, senza esito.

La salma è stata trasportata a valle da un elicottero della Guardia di Finanza, incaricata anche dei rilievi. Il soccorso alpino non ha comunicato ulteriori elementi sull’identità della persona o sulle circostanze del decesso.

Il comprensorio sciistico della Plose è ancora chiuso. L’apertura della stagione è prevista per sabato 5 dicembre 2026.