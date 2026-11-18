BRESSANONE. L’Audi rubata ha toccato i 200 chilometri orari sull’A22 mentre i carabinieri la seguivano a distanza. Il pedinamento si è concluso con due arresti dopo tre furti in abitazione nel territorio di Bressanone, nella serata di sabato 14 novembre 2026. I due uomini, entrambi cittadini albanesi, sono ritenuti dagli investigatori parte di un gruppo specializzato nei furti in casa e attivo nel Nord-Est.

I militari del Nucleo investigativo di Bolzano, con il supporto della compagnia di Bressanone, avevano individuato l’auto in uso al gruppo, un’Audi RS5 da 500 cavalli rubata in Toscana e con targhe clonate. Il pedinamento è iniziato nel primo pomeriggio sull’autostrada in direzione nord ed è proseguito fino all’uscita di Chiusa.

Secondo i carabinieri, i tre sospettati hanno sottratto contanti e gioielli in altrettante case di Bressanone. Intercettati subito dopo i colpi, hanno tentato la fuga. I militari ne hanno bloccati due, mentre il terzo è riuscito a dileguarsi nella vegetazione. Alle ricerche hanno partecipato le unità cinofile e un elicottero che ha illuminato con un faro la zona boschiva all’altezza di Varna.

Nell’Audi i carabinieri hanno sequestrato una pistola Beretta con il caricatore inserito e munizioni, rubata a Piacenza, oltre a una mazza da baseball, due ricetrasmittenti e attrezzi da scasso. L’arma era a disposizione dell’autista. Addosso ai due arrestati hanno trovato denaro e monili in oro, ritenuti il bottino dei tre furti. I due sono stati portati nel carcere di Bolzano. Mercoledì 18 novembre 2026 l’autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti.